Українські нардепи задекларували нерухомість у 43 іноземних країнах

У 2017 році українські чиновники задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах

Народні депутати України у 2017 році задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах. Про це повідомляє Bihus.Info.

Як повідомляє видання, загальна площа квартир нардепів перевищує 2 млн кв. м, або рівняється 212 га - це приблизно у 1,5 рази більше площі усієї землі під резиденцією "Межигір’я" Віктора Януковича.

"Найчастіше декларанти вкладають кошти у купівлю квартир та апартаментів - 550 штук, тобто 60% від усієї нерухомості. Рекордсменом у цій категорії став нардеп Вадим Новинський, який задекларував 5 квартир у Росії загальною площею 996,3 кв. м, - пише видання.

Як зазначається, другим за популярністю видом нерухомості виявилися житлові та садові будинки - 154 штуки. Безперечним лідером серед "іноземних дачників" є депутатка Юлія Льовочкіна, на офшорні компанії якої записані два будинки на Лазурному узбережжі Франції площею 1056 і 337 кв. м".

Повідомляється також, що із незначним відставанням від будинків лідирують земельні ділянки - їх 141 одиниця. Найбільшою латифундисткою виявилася дружина голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза Ольга, яка до 2017 року була громадянкою Російської Федерації і володіє на території нашої східної сусідки майже 62,5 га землі.

"Рідше за все чиновники вкладаються у закордонну нежитлову нерухомість (49 об’єктів) та гаражі з паркомісцями (21 штука). Лідирують у цих категоріях знову народні депутати - Вадим Новинський із 79-метровим гаражем у Росії та Ярослав Дубневич із 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії", - зазначає видання.

До першої четвірки найпопулярніших держав за кількістю нерухомості ввійшли такі країни-сусідки як Росія (411 об’єктів), Білорусь (71 об’єкт), Польща (63 об’єкти) та Молдова (58 об’єктів). Замикає топ-5 США, де держслужбовці задекларували 54 об’єкти нерухомого майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 12 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Серед них є троє народних депутатів України.