НАЗК проведе повні перевірки е-декларацій трьох нардепів

Серед нардепів - Євгеній Мураєв

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 12 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Серед них є троє народних депутатів України, передає прес-служба НАЗК.

Зазначається, що НАЗК перевірить декларації депутатів та посадовців за 2015 - 2017 роки.

Так, перевірятимуться декларації осіб, які були подані:

Білоусом Олегом Дмитровичем, прокурором Київської місцевої прокуратури №7, за 2017 рік.

Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.

Вашурою Савелієм Анатолійовичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, за 2016 та 2017 роки.

Земенком Сергієм Васильовичем, старшим інспектором чергового відділу оперативного реагування управління "Корпусу оперативно-раптової дії" ГУНП в Київській області, за 2016 рік та 2017 рік (після звільнення).

Крахмільцем Русланом Петровичем, начальником Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, на підставі інформації, отриманої від Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016, 2017 роки.

Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.

Нагорянським Сергієм Івановичем, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.

Панайотовим Євгеном Олександровичем, детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2015, 2016, 2017 роки.

Суходубовим Дмитром Володимировичем, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області, за 2015, 2016, 2017 роки.

Тереховим Ігорем Олександровичем, першим заступником міського голови Харківської міської ради, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 та 2017 роки.

Фокіним Сергієм Олександровичем, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області, за 2015 рік.

Шкірею Ігорем Миколайовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 роки та 2017 рік (виправлена).

"Також були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані 10-ма суб’єктами декларування, серед яких два народних депутати України. Крім того, прийнято рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій 33-х суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів", - повідомили в НАЗК.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування та склало обвинувальний акт стосовно одного з суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) за недостовірні дані, внесені до електронної декларації. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно цієї особи до суду для розгляду по суті.