ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинские моряки отправились в США, чтобы учиться управлять "Айлендами"

Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 января, прибыли украинские военные моряки. Они будут учиться управлять тремя патрульными катерами класса "Айленд" (Island), которые США передадут Украине.

Самые читаемые новости

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Twitter.

Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс специальной подготовки в городе Балтимор.

"Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в области безопасности и обороны", - добавили в посольстве.

Напомним, в прошлом октябре в Украину прибыли два патрульных катера класса Island. Они получили названия Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".

Кроме того, в прошлом ноябре в США решили передать Украине еще три патрульных катера класса Island. В рамках программы "избыточного военного оборудования" Украина получит USCGC Ocracoke, USCGC Washington и USCGC Kiska.

Как писало РБК-Украина, в Военно-морских силах Украины ожидают, что американские "Айленды" поступят в украинскую армию уже в первое полугодие 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивоенная помощькатерукраинские моряки