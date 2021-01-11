Украинские моряки отправились в США, чтобы учиться управлять "Айлендами"

В Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 января, прибыли украинские военные моряки. Они будут учиться управлять тремя патрульными катерами класса "Айленд" (Island), которые США передадут Украине.

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Twitter.

Украинские экипажи трех катеров пройдут 10-недельный курс специальной подготовки в городе Балтимор.

"Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в области безопасности и обороны", - добавили в посольстве.

Напомним, в прошлом октябре в Украину прибыли два патрульных катера класса Island. Они получили названия Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".

Кроме того, в прошлом ноябре в США решили передать Украине еще три патрульных катера класса Island. В рамках программы "избыточного военного оборудования" Украина получит USCGC Ocracoke, USCGC Washington и USCGC Kiska.

Как писало РБК-Украина, в Военно-морских силах Украины ожидают, что американские "Айленды" поступят в украинскую армию уже в первое полугодие 2021 года.