США передаст Украине еще три катера Island

Фото: катер класса Island (mil.gov.ua)

Катера Island повысят потенциал реагирования при защите территорий

Соединенные Штаты передут Военно-морским силам Украины еще три катера типа Island. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон, передает "Радио.Свобода".

Сообщается, что Украине будут переданы катера Island USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336). Катера будут переданы Украине по программе "избыточного оборонного оборудования" США.

"Эти катера расширят оперативные возможности украинского флота и повысят потенциал реагирования для защиты суверенитета и территориальной целостности. Катера также обеспечивают ситуативную осведомленность вблизи береговой линии и помогут бороться с контрабандой", - сообщил Пеннингтон.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украину прибыли два катера Island. После ходовых испытаний катера будут включены в состав Военно-морских сил Украины.

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.