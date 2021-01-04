Украина получит американские патрульные катера Island в ближайшее полугодие

Фото: катера класса Island (wikimedia.org)

Американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года. Следовательно, украинские Военно-морские силы будут иметь дивизион из пяти катеров этого класса.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода.

В настоящее время катера проходят техническое обслуживание и довооружение в США, а в январе украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будет проводиться доподготовка.

"Ожидаем, что Айленд придут к нам в течение первого полугодия, а к концу 2021 приобретут все возможности - тогда получим дивизион из пяти катеров этого класса", - сказал Неіжпапа

Он добавил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark 6 для Украины.

Напомним, еще в январе 2020 года ВМС Вооруженных сил Украины сообщали, что Военно-морские силы Украины планируют получить от США три катера класса Island в 2021 году.

Ранее сообщалось, что после успешного завершения испытаний к корабле-катерному составу ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь". Катер построен на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацкой".