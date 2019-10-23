Катера Island прибыли к военной гавани

Фото: катера класса Island (mil.gov.ua)

Катера пройдут ряд ходовых испытаний

К военному причалу практической гавани пришвартовались катера типа Island военно-морских сил Вооруженных сил Украины Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд США два патрульных катера класса Island под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки.

Патрульный катер типа "Айленд" ("Island") - "Старобельск" (P190) у причала в Одессе #Инсайдер Помощь от США . Патрульный катер типа "Айленд" ("Island") - "Старобельск" (P190) у причала в Одессе. Два патрульных катера класса «Island» под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки. «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершении которых, катера будет включен в состав Военно-Морских Сил ВС Украины. Опубликовано Армия Inform Среда, 23 октября 2019 г.

"Катера "Славянск" и "Старобельск" пройдут ряд ходовых испытаний, по завершении которых, катера будет включен в состав Военно-Морских сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.

В Украине ранее выразили надежду, что патрульные катера береговой охраны класса Island существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.