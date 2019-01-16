Суд в РФ продлил арест еще четырем украинским морякам

Фото: украинские моряки (twitter.com bankomet)

Суд оставил под стражей Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина

В России суд сегодня, 16 января, продлил до 26 апреля срок ареста еще четверым украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Объединенную группу общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод в РФ.

Сообщается, что суд оставил под стражей Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля срок ареста 20 украинским морякам.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки.

До этого, Лефортовский суд Москвы отказался передать на рассмотрение ходатайства о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам в военный суд.

РБК-Украина писало, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.