Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Соответствующее ходатайство будет подано в течение трех дней

Адвокаты обжалуют вынесенные Лефортовским судом Москвы решение от 15 и 16 января о продлении арестов украинским военнопленным морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова Facebook.

Защитник отметил, что решения суда будут обжалованы в течение следующих трех дней.

"Все вынесенные вчера и сегодня Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трехдневный срок", - сообщил Полозов.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля арест для 20 украинских моряков.

Кроме того, утром 16 января, суд продлил до 26 апреля срок ареста еще четырем украинским морякам. В последнюю четверку попали Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

Ранее российский суд сделал закрытыми заседание о продлении срока ареста украинским морякам.

Отметим, в ноябре 2018 года Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 украинских моряка.