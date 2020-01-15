Украинские морские порты установили исторический рекорд перевалки

Морские порты Украины по итогам 2019 года увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю (за исключением портов, расположенных в Крыму). По этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины

По данным пресс-службы, годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тонн. Сразу три порта - Южный, Николаев и Ольвия - вышли на максимальный объем перевалки с момента своего основания.

Самый существенный вклад в рекордную перевалку сделал украинский агросектор. Хлебные грузы и подсолнечное масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах. Перевалка зерновых по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн. Перевалка руды стала второй по объему - 37,3 млн тонн за год - более чем на 9 млн тонн (+33%), чем в 2018-м. Тройку лидеров среди грузов в 2019 году запирают контейнеры - более 1 млн TEU.

Рост перевалки в 2019 году наблюдался по всем направлениям: экспорт, импорт, транзит, внутренние перевозки. Но наиболее значимым - на 22,2% до почти 121 млн тонн - был рост экспорта продукции украинских производителей. Импорт увеличился на 8,7% до 25,8 млн тонн. Перевалка транзитных грузов выросла почти на 8% по сравнению с прошлым годом до 11 млн тонн.

Лидерами по объему перевалки грузов в 2019 году традиционно являются четыре порта: Южный - 53,9 млн тонн (+26,1%), Николаев - 33,4 млн тонн (+14,5%), Черноморск - 26,2 млн тонн (+21,4%), Одесса - 25,3 млн тонн (+16,8%).

Всего за 2019 год морские порты Украины обслужили 11 850 судов, что на 196 судов или 1,7% больше чем в прошлом году.

Как сообщало РБК-Украина, внешний товарооборот Украины в январе-ноябре 2019 года составил 101,3 млрд долларов. Экспорт товаров составил 46,0 млрд долларов, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт составил 55,3 млрд долларов, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Напомним, пассажиропотоки через аэропорты Украины за 2019 год выросли в сравнении с предыдущим 2018 годом на 18,5% и составили 24,3 млн человек