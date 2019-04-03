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Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли более чем на 20%

Новости » Экономика    03.04.2019 - 16:44
Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли более чем на 20%
Иллюстративное фото (facebook.com/AIRPORT.CHERNIVTSI)

С начала года количество пассажиров выросло до 4,4 млн человек

Пассажиропотоки через аэропорты Украины за январь-март 2019 года выросли на 21% до 4,4 млн человек. Соответствующую информацию распространил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно данным министерства, с начала года пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" вырос на 14,9% до 1,69 млн пассажиров, в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого на 53,5% до 370 тысяч пассажиров.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли более чем на 20%

Как сообщало РБК-Украина, пассажиропотоки через аэропорты Украины по 2018 год увеличились на 24,5% и составили 20545,5 тыс. человек, в т.ч. в международном сообщении - на 25,8% и составили 18356,7 тыс. человек.

Напомним, в начале января 2019 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году превысил 20 млн пассажиров за год. По его данным, общее количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в 2018 году достигло 20,5 миллионов.

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