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Украина увеличила торговый дефицит

Новости » Экономика     14.01.2020 - 16:34
Украина увеличила торговый дефицит
Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат обнародовал данные за 11 месяцев года

Внешний товарооборот Украины в январе-ноябре 2019 года составил 101300,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров составил 45963,3 млн долларов, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина увеличила торговый дефицит

www.ukrstat.gov.ua

В январе-ноябре 2019 года импорт составлял 55337,0 млн долларов, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Украина увеличила торговый дефицит

www.ukrstat.gov.ua

Отрицательное сальдо составило в 9373,7 млн долларов (в январе-ноябре 2018 года отрицательное - 8869,5 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-ноябре 2018 года - 0,083).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 9 месяцев 2019 года составил 81,284 млрд долларов. По итогам трех кварталов крупнейшим торговым партнером остается Китай - 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема.

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