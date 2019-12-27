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СБУ рассказала детали обысков в Администрации морских портов Украины

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 18:38
СБУ рассказала детали обысков в Администрации морских портов Украины
Фото: обыски в помещениях Администрации морских портов Украины (ssu.gov.ua)

Обыски касаются растраты более 20 миллионов долларов во время проведения дноуглубительных работ

Служба безопасности Украины рассказала детали обысков в Администрации морских портов Украины в рамках расследования злоупотребления должностных лиц госпредприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили чиновников госпредприятия Администрации морских портов на растрате более 20 миллионов долларов во время проведения дноуглубительных работ.

"Правоохранители установили, что должностные лица допустили злоупотребления при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры. В частности, возможно они предоставили противоправные преференции иностранной компании", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся обыски в помещении предприятия, его филиалах и по месту жительства чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области.

Открыто дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски в Одесском морском порту в связи с заключением контракта, который нанес ущерб государству на более 54 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в марте 2019 года НАБУ провело обыски в морском порту Бердянска из-за приобретения АМПУ автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

НАБУ проводит обыски в Администрации морских портов Украины СБУ разоблачила схему миллионных хищений в аграрной сфере
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