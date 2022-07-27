Украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть: что это даст

Отмечается, что это решение является стратегическим шагом в процессе интеграции нашей страны в ЕС и будет способствовать реализации инициативы "Пути солидарности" по экспорту аграрной продукции и доставке гуманитарной помощи в Украину.

Были внесены следующие изменения:

Северо-Балтийский коридор продлили через Львов и Киев до Мариуполя;

Балто - Черноморско - Эгейский коридор продолжили через Львов, Черновцы (Румынию и Молдову) в Одессу;

коридоры Балтийское море - Адриатическое море и Рейн - Дунай будут проходить через Львов.

Включение украинских логистических маршрутов в TEN-T позволяет:

устранить имеющиеся препятствия при проведении логистических операций;

привлечь европейские инвестиции для модернизации транспортной инфраструктуры;

получить доступ к инструментам помощи ЕС в вопросе развития украинской части TEN-T;

развивать мультимодальные перевозки;

уменьшить логистические затраты;

повысить качество услуг при перевозке товаров.

Кроме этого, комиссия исключила из сети TEN-T российские и белорусские маршруты и снизила в статусе маршруты на территории ЕС на стыках с этими странами.

Добавим, что TEN-T создается ЕС для того, чтобы соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно завершиться построение "ключевой" сети и к 2050 году - "общей" сети.

Отметим, что Украина вошла в TEN-T в 2017 году. До 2030 в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму 4,45 млрд евро. Это самый большой показатель среди всех государств "Восточного партнерства" ЕС.