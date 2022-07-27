Украинские логистические пути включили в трансъевропейскую транспортную сеть: что это даст

Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.
Отмечается, что это решение является стратегическим шагом в процессе интеграции нашей страны в ЕС и будет способствовать реализации инициативы "Пути солидарности" по экспорту аграрной продукции и доставке гуманитарной помощи в Украину.
Кроме этого, комиссия исключила из сети TEN-T российские и белорусские маршруты и снизила в статусе маршруты на территории ЕС на стыках с этими странами.
Добавим, что TEN-T создается ЕС для того, чтобы соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно завершиться построение "ключевой" сети и к 2050 году - "общей" сети.
Отметим, что Украина вошла в TEN-T в 2017 году. До 2030 в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму 4,45 млрд евро. Это самый большой показатель среди всех государств "Восточного партнерства" ЕС.
Как сообщалось ранее, Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере.