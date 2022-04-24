Шмыгаль: Украина и Польша усилят сотрудничество в железнодорожной сфере. Подписан меморандум
Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. Под документом поставили свои подписи премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Матеуш Моравецкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кабмина в Telegram.
По словам Шмыгаля, в ходе встречи с Моравецким стороны обсудили восстановление Украины от последствий российской полномасштабной агрессии и войны.
"После развязывания РФ полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - отметил премьер.
Меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Отмечается, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода.
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