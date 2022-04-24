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Шмыгаль: Украина и Польша усилят сотрудничество в железнодорожной сфере. Подписан меморандум

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Воскресенье 24 апреля 2022 00:58
Шмыгаль: Украина и Польша усилят сотрудничество в железнодорожной сфере. Подписан меморандум Фото: премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Владимир Костырин

Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. Под документом поставили свои подписи премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кабмина в Telegram.

По словам Шмыгаля, в ходе встречи с Моравецким стороны обсудили восстановление Украины от последствий российской полномасштабной агрессии и войны.

"После развязывания РФ полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - отметил премьер.

Меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Отмечается, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода.

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