Українські логістичні шляхи включили до Транс’європейської транспортної мережі: що це дасть

Зазначається, що це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції нашої країни в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.

Було внесено такі зміни:

Північно - Балтійський коридор продовжили через Львів та Київ до Маріуполя;

Балто - Чорноморсько - Егейський коридор продовжили через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;

коридори Балтійське море - Адріатичне море та Рейн - Дунай проходитимуть через Львів.

Включення українських логістичних маршрутів до TEN-T дозволяє:

усунути наявні перешкоди при проведенні логістичних операцій;

залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;

отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини TEN-T;

розвивати мультимодальні перевезення;

зменшити логістичні витрати;

підвищити якість послуг при перевезенні товарів.

Крім цього, комісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути і понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами.

Додамо, що TEN-T створюється ЄС для того, аби з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має завершитися побудова "ключової" мережі та до 2050 року - "загальної" мережі.

Зазначимо, що Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. До 2030 в Україні планується реалізувати проекти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав "Східного партнерства" ЄС.