Украинские корабли продолжат проходить через Керченский пролив, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

При этом будут соблюдены все международные нормы

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не откажется от своего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам министра, будут и следующие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.

"Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск наши порты это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", - отметил Полторак.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о том, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Украина также предлагает международным партнерам принять участие в проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье.

Как сообщало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 моряка. Пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Трое украинских моряков получили ранения.