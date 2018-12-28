Українські кораблі продовжать проходити через Керченську протоку, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

При цьому будуть дотримані всі міжнародні норми

Мінстр оборони Степан Полторак заявив, що Україна не відмовиться від свого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

За словами міністра, будуть і наступні проходи українських кораблів через Керченську протоку.

"Буде і 20, і 30, і 100, і це буде завжди, тому що Азовське море - це частина України, Маріуполь, Бердянськ наші порти це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку. Україна також пропонує міжнародним партнерам взяти участь у проході з українських чорноморських портів в українські порти на Азовському узбережжі.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 моряка. Прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Троє українських моряків отримали поранення.