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Украинские каратисты выиграли четыре медали на этапе Премьер-лиги

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ОАЭ, Понедельник 21 февраля 2022 12:46
Украинские каратисты выиграли четыре медали на этапе Премьер-лиги Фото: Анита Серегина, Стас Горуна, Диана Шостак, Анжелика Терлюга (facebook.com/karate.ua)
Автор: Андрей Вырва

Состоялся этап Премьер-лиги Всемирной федерации каратэ K1 Premier League Fujairah 2022 (ОАЭ). Украинские спортсмены получили четыре награды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской Федерации Каратэ.

На турнире выступили семь украинских каратистов, четверо из которых получили награды.

Серебряную медаль выиграли: Анжелика Терлюга в весе до 55 кг и Анита Серегина в категории до 61 кг.

Бронзовыми призерами стали: Диана Шостак (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг).

Не стали призерами соревнований, но заняли места в топ-10: Галина Мельник (5 место, до 68 кг) и Екатерина Кривая (5 место, до 50 кг), Елина Селеменева (7 место, до 68 кг).

Напомним, что звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение.

К слову, команда Леброна Джеймса победила в Матче всех звезд НБА-2022.

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