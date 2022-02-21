Украинские каратисты выиграли четыре медали на этапе Премьер-лиги
Состоялся этап Премьер-лиги Всемирной федерации каратэ K1 Premier League Fujairah 2022 (ОАЭ). Украинские спортсмены получили четыре награды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской Федерации Каратэ.
На турнире выступили семь украинских каратистов, четверо из которых получили награды.
Серебряную медаль выиграли: Анжелика Терлюга в весе до 55 кг и Анита Серегина в категории до 61 кг.
Бронзовыми призерами стали: Диана Шостак (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг).
Не стали призерами соревнований, но заняли места в топ-10: Галина Мельник (5 место, до 68 кг) и Екатерина Кривая (5 место, до 50 кг), Елина Селеменева (7 место, до 68 кг).
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