Украинские каратисты выиграли четыре медали на этапе Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской Федерации Каратэ.

На турнире выступили семь украинских каратистов, четверо из которых получили награды.

Серебряную медаль выиграли: Анжелика Терлюга в весе до 55 кг и Анита Серегина в категории до 61 кг.

Бронзовыми призерами стали: Диана Шостак (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг).

Не стали призерами соревнований, но заняли места в топ-10: Галина Мельник (5 место, до 68 кг) и Екатерина Кривая (5 место, до 50 кг), Елина Селеменева (7 место, до 68 кг).