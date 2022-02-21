Українські каратисти виграли чотири медалі на етапі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Української Федерації Карате.

На турнірі виступило сім українських каратистів, четверо з яких здобули нагороди.

Срібну медаль виграли: Анжеліка Терлюга у вазі до 55 кг та Аніта Сєрьогіна у категорії до 61 кг.

Бронзовими призерами стали: Діана Шостак (до 61 кг) та Станіслав Горуна (до 75 кг).

Не стали призерами змагань, але посіли місця в топ-10: Галина Мельник ( 5 місце, до 68 кг) та Катерина Крива (5 місце, до 50 кг), Еліна Сєлємєнєва (7 місце, до68 кг).