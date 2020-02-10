Украинские гимнастки не заняли призовых мест на Гран-при Москвы

Фото: (facebook.com/team.ukraine.rg)

В России выступали Кристина Пограничная и Ева Мелещук

Спортсменки из сборной Украины по художественно гимнастики Ева Мелещук и Кристина Пограничная не сумели подняться на пьедестал на Гран-при Москвы (Россия). Об этом в Facebook сообщает Федерация гимнастики Украины.

Пограничная заняла восьмое место (80,000 балла), Мелещук - девятое (78,700 балла) соответственно в многоборье. Обе спортсменки отобрались в финалы на отдельных видах, что позволило им войти в рейтинг Гран-при. Кристина показала четвертый результат в финале с обручем, пятый - с мячом и восьмой - с лентой. Ева стала четвертой в финалах с булавами и лентой.

Ранее главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина объяснила участие украинских спортсменок на соревнованиях в Москве тем, что выступление в РФ влияет на их рейтинг в общем зачете.

Позже в Кабмине объяснили необходимость выступлений спортсменов в России. По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, украинским атлетам разрешено участвовать в соревнованиях на территории государства-агрессора для того чтобы эффективно бороться за медали в мире.