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В Кабмине объяснили необходимость выступлений спортсменов в России

Новости » Политика     07.02.2020 - 11:51
В Кабмине объяснили необходимость выступлений спортсменов в России
Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Бородянский разъяснил отличия от гастролей украинских артистов

Украинские спортсмены должны принимать участия в турнирах на территории России, чтобы эффективно бороться медали мировых первенств. Об этом журналистам заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, выступления спортсменов и гастроли артистов на территории России не одно и то же.

"Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы выступать на территории государства-агрессора", - подчеркнул Бородянский.

Он также добавил, что отказ от участия в турнирах на территории России лишает украинских спортсменов бороться за высокие результаты.

Напомним, накануне разгорелся скандал из-за того, что участницы сборной Украины по художественно гимнастики собрались выступить в Москве на международном турнире. Решение о том, что они поедут на турнир в Россию, принял тренерский штаб украинской команды.

Ранее также сообщалось, что украинского футболиста выгнали из клуба за поездку в Россию. В частности, речь идет об Игоре Сикорском, с которым разорвал контракт перволиговый "Агробизнес". В дальнейшем его подписал одесский "Черноморец".

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Новости Украины Российская ФедерацияспортВладимир Бородянский
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