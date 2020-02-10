Українські гімнастки не зайняли призових місць на Гран-прі Москви

Фото: (facebook.com/team.ukraine.rg)

У Росії виступали Крістіна Прикордонна і Єва Мелещук

Спортсменки зі збірної України з художньо гімнастики Єва Мелещук і Христина Погранична не зуміли піднятися на п'єдестал на Гран-прі Москви (Росія). Про це в Facebook повідомляє Федерація гімнастики України.

Погранична посіла восьме місце (80,000 бала), Мелещук - дев'яте (78,700 бала) у багатоборстві відповідно. Обидві спортсменки відібралися в фінали на окремих видах, що дозволило їм увійти в рейтинг Гран-прі. Христина показала четвертий результат у фіналі з обручем, п'ятий - з м'ячем та восьмий - зі стрічкою. Єва стала четвертою у фіналах з булавами та стрічкою.

Раніше головний тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна пояснила участь українських спортсменок на змаганнях в Москві тим, що виступ в РФ впливає на їх рейтинг в загальному заліку.

Згодом у Кабміні пояснили необхідність виступів спортсменів у Росії. Зі слів міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського, українським атлетам дозволено брати участь в змаганнях на території держави-агресора для того щоб ефективно боротися за медалі у світі.