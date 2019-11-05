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В украинские газохранилища закачано рекордное количество газа

Новости » Энергетика     05.11.2019 - 00:25
В украинские газохранилища закачано рекордное количество газа
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Закачано больше чем 21,7 млрд кубов газа

В украинских газохранилищах закачано рекордное количество газа для обеспечения отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины в эфире "Свобода слова" на ICTV Алексей Оржель.

По словам министра, Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

"Почему готовы? Потому что в украинских подземных газохранилищах - рекордное количество газа, которое закачано для того, чтобы проходить отопительный сезон. На самом деле, с тем количеством газа мы можем пройти отопительный сезон вообще без получения транспортировки или поставки газа. На сегодня это больше чем 21,7 млрд кубов газа в украинских газохранилищах", - сказал Оржель.

В то же время, он заявил, что в правительстве ни в коем случае не исключают приоритетность договора о транспортировке газа.

"Потому что для Украины есть приоритет получения и заработка денег на транспортировке газа", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина с 1 ноября 2019 года начала отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ).

РБК-Украина писало, что министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

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