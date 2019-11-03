Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Из газохранилищ отобраны первые 4 млн кубометров

Украина с 1 ноября 2019 года начала отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ). Об этом свидетельствуют оперативные данные, размещенные на сайте "Укртрансгаза".

По данным компании, объем газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября составил 21 778,9 млн кубометров и газохранилища заполнены на 70%.

При этом за сутки было закачано в хранилища 4,12 млн кубометров, отобрано - 8,88 млн кубометров.

До 1 ноября отбор газа из хранилищ не ощуствлялся.

Напомним, Украина перед началом отопительного сезона закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа. Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров. По данным "Укртрансгаза", объем газа в хранилищах на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.