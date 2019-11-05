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В українські газосховища закачано рекордну кількість газу

Новини » Енергетика     05.11.2019 - 00:25
В українські газосховища закачано рекордну кількість газу
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Закачано більше ніж 21,7 млрд кубів газу

В українських газосховищах закачано рекордну кількість газу для забезпечення опалювального сезону. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України в ефірі "Свобода слова" на ICTV Олексій Оржель.

За словами міністра, Україна готова до зупинки транзиту газу українською територією.

"Чому готові? Тому що в підземних українських газосховищах - рекордна кількість газу, яка закачана для того, щоб проходити опалювальний сезон. Насправді, з тією величиною газу ми можемо пройти опалювальний сезон взагалі без отримання транспортування чи постачання газу. На сьогодні це більше ніж 21,7 млрд кубів газу в українських газосховищах", - сказав Оржель.

Водночас, він заявив, що в уряді в жодному разі не виключають пріорітетність договору про транспортування газу.

"Тому що для України є пріорітет отримання і заробіток грошей на транспортування газу", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна з 1 листопада 2019 року почала відбір газу з підземних сховищ (ПСГ).

РБК-Україна писало, що міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявляв, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

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