"Укртрансгаз" полностью заполнил шесть газохранилищ

Фото: ПХГ (УНИАН)

Компания готовится к отопительному сезону

"Укртрансгаз" прекратил закачку газа уже на шести (из десяти) подземных газохранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, по состоянию на 7 сентября объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,8 млрд кубометров.

Как отметили в пресс-службе, "Укртрансгаз" уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020.

За май-август 2019 года согласно графиков выполнения производственных программ было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС. Завершено 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

Напомним, в начале сентября объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,7 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние семь лет. По данным пресс-службы "Нафтогаза", компания продолжает закачивать по 78 млн кубометров в сутки. В компании уверяют, что "Нафтогаз" до начала отопительного сезона иметь в ПХГ 20 млрд кубометров газа.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.