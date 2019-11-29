Украинские финансисты назвали самые большие риски для сектора

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений считают, что коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы наиболее значительный источник риска для финансового сектора. Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора" за ноябрь 2019 года, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, коррупция уже четвертый опрос подряд возглавляет список крупнейших угроз: 92% опрошенных отметили, что это фактор высокого или очень высокого риска.

Следующим по значимости участники опроса указали фактор мошенничества и кибернетических угроз, в то же время в предыдущем опросе этот фактор был только на 5 месте.

Также в наиболее значимые пять источников риска вошли состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, политическая и социальная ситуация в стране и состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями. Указанные факторы были самыми значимыми во всех четырех опросах.

Оценки возможных рисков больше всего выросли по факторам мошенничества и кибернетических угроз и конкуренции на рынке финансовых услуг.

Опрос НБУ проводился с 11 по 22 ноября 2019 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и 2 инвестиционные компании. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в конце ноября 2019 года, 70% украинцев не видят успехов президента Владимира Зеленского и его команды в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, видят - 22% респондентов.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2019 года большинство граждан считают карательные методы наиболее действенными в борьбе с коррупцией.