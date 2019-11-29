Українські фінансисти назвали найбільші ризики для сектору

Керівники банків та небанківських фінансових установ вважають, що корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи найбільш значне джерело ризику для фінансового сектору. Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за листопад 2019 року, проведеного Національним банком України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, корупція вже четверте опитування поспіль очолює список найбільших загроз: 92% опитаних зазначили, що це фактор високого або дуже високого ризику.

Наступним за значимістю учасники опитування вказали фактор шахрайства та кібернетичних загроз, водночас у попередньому опитуванні цей фактор був лише на 5 місці.

Також до найбільш значимих п’яти джерел ризику увійшли стан захисту прав кредиторів та інвесторів, політична та соціальна ситуація у країні та стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Зазначені фактори були найзначимішими в усіх чотирьох опитуваннях.

Оцінки можливих ризиків найбільше зросли за факторами шахрайства та кібернетичних загроз і конкуренції на ринку фінансових послуг.

Опитування НБУ проводилося з 11 до 22 листопада 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 18 банків, 6 страхових та 2 інвестиційні компанії. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного наприкінці листопада 2019 року, 70% українців не бачать успіхів президента Володимира Зеленського і його команди у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, бачать - 22% респондентів.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, у липні 2019 року більшість громадян вважають каральні методи найбільш дієвими у боротьбі з корупцією.