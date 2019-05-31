Участники рынка назвали самые большие риски для финансовой системы

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В перечень рисков вошло состояние сотрудничества с МВФ

Банки и небанковские финансовые учреждения считают, что коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы наиболее значительный источник риска для финансового сектора. Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины.

Как отметили в НБУ, коррупция уже третий раз подряд возглавляет список крупнейших угроз: 57% опрошенных отметили, что это фактор высокого риска, еще 29% считают его очень высоким.

В то же время наибольшая доля опрошенных (32%) считает факторами очень высокого риска политическую и социальную ситуацию в Украине, а также состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"Участники опроса подтверждали это также в открытых вопросах, уточняя, что сотрудничество с МВФ критически важно для обеспечения стабильности сектора", - говорится в сообщении.

В пятерку самых больших факторов риска для финансового сектора вошли:

коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы;

политическая и социальная ситуация в Украине;

состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями;

состояние защиты прав кредиторов и инвесторов;

мошенничество и кибернетические угрозы.

Если сравнить с результатами предыдущего опроса, проведенного в ноябре 2018 года, по мнению респондентов, больше всего выросли риски политической и социальной ситуации в стране и притока иностранного капитала (прямых инвестиций) в Украину.

Опрос НБУ проводилсся с 13 до 27 мая 2019 года. В нем приняли участие руководители 20 банков, 4 страховых и 4 инвестиционных компаний

Как сообщало РБК-Украина, Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.