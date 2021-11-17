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Украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты "зеленых" бондов инвесторам

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Киев, Среда 17 ноября 2021 14:21
Украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты "зеленых" бондов инвесторам Фото: украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты "зеленых" бондов инвесторам
Автор: Наталия Гурковская

Котировки евроблигаций украинского правительства дешевеют на фоне информации о стремлении Кабинета министров задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям в адрес компании "ДТЭК ВИЭ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на котировки еврооблигаций, приведенные агентством "Интерфакс-Украина" за период с 11 по 16 ноября.

В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7-4%.

Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обогащения 6 и больше лет.

3-х и 5-ти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%.

После скандала с "зелеными" облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с "зелеными" производителями. На счетах "Ощадбанка" было заблокировано 19,3 млрд грн.

15 ноября "Ощадбанк" начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи только в адрес ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

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