Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати "зелених" бондів інвесторам

Котирування євроблігацій українського уряду дешевшають на тлі інформації про прагнення Кабінету міністрів затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями на адресу компанії "ДТЕК ВІЕ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на котирування єврооблігацій, наведені агентством "Інтерфакс-Україна" за період з 11 по 16 листопада.

У середньому, цінні папери українського уряду за цей період знизилися на 3,7-4%. Найбільше знецінилися довгострокові цінні папери з терміном збагачення 6 років і більше. 3-х та 5-ти літні облігації подешевшали на 2,8-2,9%. Після скандалу із "зеленими" облігаціями довгострокові єврооблігації України (11 років) почали торгуватися нижче номіналу, що може свідчити про падіння довіри до дій уряду.