Украинку признали лучшей дзюдоисткой мира за последние 2 года

Фото: Дарья Белодед (facebook.com/UkraineJudoFederation)

Очередное достижение 20-летней спортсменки

Международная федерация дзюдо (IJF) определила лучшую дзюдоистку 2019-2020 годов. Ею стала украинка Дарья Белодед.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за звание спортсменка обошла таких именитых соперниц как японок Абэ Уту и Соне Акиру, француженку Кларисс Агбеньену и канадку Кристу Дегучи.

В прошлом году Белодед в категории до 48 кг завоевала звание чемпионки мира, чемпионки Европы, победительницы ІІ Европейских игр, а также золото Grand Slam в Абу-Даби. Она стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории этого вида спорта.

В текущем году украинка триумфировала на турнире Grand Slam в Париже, а затем, сменив весовую категорию на 52 кг, заняла третье место на аналогичном турнире в Будапеште.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в дисциплине прыжков в длину, попала в мировую номинацию Восходящая звезда по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).