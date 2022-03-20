Українські десантники знищили російських окупантів, які хотіли вдертися в південні області

Українським десантникам вдалося знищити російських окупантів, які хотіли здійснити напад на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Ліквідована бригада окупантів дислокується у селі Перевальне, що на території тимчасово окупованого Криму. Переважна більшість ліквідованих окупантів – зрадники Військової присяги та всього українського народу.

Зазначається, що 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила російських окупантів на півдні України. Українські воїни ліквідували окупантів 26-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили новітній російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 млн доларів.

Також ми писали, що у Маріуполі окупанти маскують сигнальні маячки у гаджети для виявлення позицій ЗСУ.

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