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Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)

Российские диверсанты (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.

Сообщается, что российские диверсанты использовали различный гражданский транспорт. Все для того, чтобы в дальнейшем в наших тыловых городах и селах делать диверсии и провокации.

Однако, наши защитники их успешно и быстро нашли и уничтожили.

Также в ВСУ в очередной раз призвали наших граждан участвовать в выявлении и нейтрализации диверсантов противника.

Львовские десантники уничтожили диверсантов (facebook.com/UkrainianLandForces)

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые ехали мимо блокпоста с видеорегистратором.

Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами.

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