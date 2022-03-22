В Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами
В Николаевской области полицейский сотрудничал с российскими оккупантами. Отмечается, что служащего разоблачили и уволили с работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.
В частности, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксировали в отделении полиции №2 Баштанского районного отдела.
"Всех без исключения стражей порядка за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняют со службы, а также они будут нести уголовную ответственность", - подчеркнули в полиции.
Также Государственное бюро расследований уже назначило проверку по данному факту.
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