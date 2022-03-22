В Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами

Полицейские сотрудничал с оккупантами в Николаевской области (Виталий Носач РБК-Украина)

В Николаевской области полицейский сотрудничал с российскими оккупантами. Отмечается, что служащего разоблачили и уволили с работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.