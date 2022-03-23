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Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)

Російські диверсанти (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Повідомляється, що російські диверсанти використовували різний цивільний транспорт. Все для того, аби надалі в наших тилових містах і селах робити диверсії та провокації.

Однак, наші оборонці їх успішно та швидко знайшли та знищили.

Також у ЗСУ вчергове закликали наших громадян долучатися до виявлення та нейтралізації диверсантів противника.

Львівські десантники знищили диверсантів (facebook.com/UkrainianLandForces)

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох диверсантів, які їхали повз блокпост з відеореєстратором.

Також ми писали, що у Миколаївській області викрили поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами.

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