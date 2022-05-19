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Боевые действия на Донбассе: ВСУ отбили 14 атак врага и уничтожили 28 единиц техники

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 22:38
Боевые действия на Донбассе: ВСУ отбили 14 атак врага и уничтожили 28 единиц техники Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. За прошедшие сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

В Донецкой и Луганской областях военные РФ за сутки разрушили и повредили более 40 гражданских объектов. Из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Украинские военные наносят захватчикам потери в живой силе и технике.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 14 единиц боевой бронированной техники; 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, российские войска активизировали попытки наступления на Донбассе. Вооруженные Силы Украины отбили все атаки, заставив противника понести потери и отступить.

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