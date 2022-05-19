Українські десантники показали, як знищують ворожі танки
Сьогодні, 19 травня, один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки. На відео десантники показали, як влучають російський танк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України.
"В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танка і БМП окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Минулої доби там знищено 28 одиниць російської техніки.
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