Украинские бойцы зашли в село Большая Камышеваха (видео)

Украинские защитники освободили большую Камышеваху в Харьковской области. Бойцы подняли украинский флаг в селе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины.

Примечательно, что на карте боев сейчас это село находится в так называемой "серой зоне". Примечательно, что оно находится неподалеку Изюма, всего в 30 минутах езды автотранспортом.

Большая Камышеваха - это село в Барвенковском районе Харьковской области, население которого составляет 882 человек. Оно является административным центром Великокамышевского сельского совета.

Указано, что село освободили воины спецподразделения "Альбин" вместе с 93 батальоном Сил территориальной обороны.

"Буковинцы освободили село Большая Камышеваха на Харьковщине", - говорится в описании под видео.

Напомним, ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области, где освобождены от россиян уже около 40 населенных пунктов.

Добавим, РБК-Украина ранее расписало, о каких именно деоккупированных населенных пунктах уже говорили на официальном уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.