Украинские бойцы зашли в село Большая Камышеваха (видео)

Украинские защитники освободили большую Камышеваху в Харьковской области. Бойцы подняли украинский флаг в селе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины.
"Буковинцы освободили село Большая Камышеваха на Харьковщине", - говорится в описании под видео.
Указано, что село освободили воины спецподразделения "Альбин" вместе с 93 батальоном Сил территориальной обороны.
Большая Камышеваха - это село в Барвенковском районе Харьковской области, население которого составляет 882 человек. Оно является административным центром Великокамышевского сельского совета.
Примечательно, что на карте боев сейчас это село находится в так называемой "серой зоне". Примечательно, что оно находится неподалеку Изюма, всего в 30 минутах езды автотранспортом.
Напомним, ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области, где освобождены от россиян уже около 40 населенных пунктов.
Добавим, РБК-Украина ранее расписало, о каких именно деоккупированных населенных пунктах уже говорили на официальном уровне.
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