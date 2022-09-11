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Українські бійці зайшли в село Велика Комишуваха (відео)

Фото: українські бійці зайшли в село Велика Комишуваха (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники звільнили Велику Комишуваху в Харківській області. Бійці підняли український прапор у селі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Буковини.

"Буковинці звільнили село Велика Комишуваха на Харківщині", - йдеться в описі під відео.

Зазначено, що село звільнили воїни спецпідрозділу "Альбін" разом з 93 батальйоном Сил територіальної оборони.

Що відомо про село

Велика Комишуваха - це село у Барвінківському районі Харківської області, населення якого становить 882 осіб. Воно є адміністративним центром Великокамишеваської сільської ради.

Примітно, що на карті боїв наразі це село перебуває у так званій "сірій зоні". Також воно знаходиться неподалік Ізюму, всього в 30 хвилинах їзди автотранспортом.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують свій успішний контрнаступ, зокрема, у Харківській області, де звільнено від росіян вже близько 40 населених пунктів.

Додамо, РБК-Україна раніше розписало, про які саме деокуповані населені пункти вже говорили на офіційному рівні.

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