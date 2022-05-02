Украинские бойцы сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10"

Сообщается, что воздушную цель уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

На видео видно, как беспилотник падает с высоты и громко падает о землю, а его остатки символично догорают в поле.

"Орлан-10" - один из новейших дронов армии России, который оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме отлетать от пульта управления до 600 км.

"С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. "Орлан-10" летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов", - говорится в сообщении.