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В Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС России

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Донецкая область, Суббота 30 апреля 2022 18:20
В Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС России ВСУ уничтожили российский беспилотник (facebook.com/JFTaskForce)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил уничтожили многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию объединенных сил.

Выяснилось, что беспилотник принадлежит к МЧС российского рейха.

"Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе на их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями!",- говорится в сообщении.

В Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС РоссииВ Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС РоссииВСУ уничтожили российский беспилотник (facebook.com/JFTaskForce)

Ранее мы сообщали, что над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник.

Также мы писали, что ВСУ сбили вражеский беспилотник на Запорожском направлении.

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