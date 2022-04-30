В Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС России
В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил уничтожили многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию объединенных сил.
Выяснилось, что беспилотник принадлежит к МЧС российского рейха.
"Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе на их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями!",- говорится в сообщении.
ВСУ уничтожили российский беспилотник (facebook.com/JFTaskForce)
Ранее мы сообщали, что над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник.
Также мы писали, что ВСУ сбили вражеский беспилотник на Запорожском направлении.
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