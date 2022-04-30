В Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию объединенных сил.

"Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе на их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями!",- говорится в сообщении.

Выяснилось, что беспилотник принадлежит к МЧС российского рейха.

Ранее мы сообщали, что над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник.

Также мы писали, что ВСУ сбили вражеский беспилотник на Запорожском направлении.

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