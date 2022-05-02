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Українські бійці збили новітній російський безпілотник "Орлан-10"

Автор: Тетяна Самарук

Штурмовики "Закарпатського легіону" збили ще один новітній російський дрон "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду - Закарпатський легіон.

Повідомляється, що повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

На відео видно, як безпілотник падає з висоти й гучно падає об землю, а його рештки символічно догорають у полі.

"Орлан-10" - один із новітніх дронів армії Росії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підійматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 км.

"За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати в повітрі до 18 годин", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС Росії.

Також ми писали, що ЗСУ за добу збили 10 ворожих безпілотників.

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