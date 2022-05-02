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Украинские бойцы сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10"

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 15:33
Украинские бойцы сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10"
Автор: Татьяна Самарук

Штурмовики "Закарпатского легиона" сбили еще один новейший российский дрон "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду - Закарпатский легион.

Сообщается, что воздушную цель уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

На видео видно, как беспилотник падает с высоты и громко падает о землю, а его остатки символично догорают в поле.

"Орлан-10" - один из новейших дронов армии России, который оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме отлетать от пульта управления до 600 км.

"С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. "Орлан-10" летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области ВСУ уничтожили беспилотник МЧС России.

Также мы писали, что ВСУ за сутки сбили 10 вражеских беспилотников.

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