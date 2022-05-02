Українські бійці збили новітній російський безпілотник "Орлан-10"
Штурмовики "Закарпатського легіону" збили ще один новітній російський дрон "Орлан-10".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду - Закарпатський легіон.
Повідомляється, що повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.
На відео видно, як безпілотник падає з висоти й гучно падає об землю, а його рештки символічно догорають у полі.
"Орлан-10" - один із новітніх дронів армії Росії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підійматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 км.
"За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати в повітрі до 18 годин", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС Росії.
Також ми писали, що ЗСУ за добу збили 10 ворожих безпілотників.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!