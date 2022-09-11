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Минус 400 военных и 18 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

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Воскресенье 11 сентября 2022 09:27
Минус 400 военных и 18 танков: Генштаб назвал новые потери РФ Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52650 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковской и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 52650 (+400) человек ликвидировано;
  • танков - 2154 (+18);
  • боевых бронированных машин - 4617 (+33);
  • артиллерийских систем - 1263 (+4);
  • РСЗО - 311 (+0);
  • средства ПВО - 162 (+0);
  • самолетов - 242 (+3);
  • вертолетов - 213 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 902 (+4);
  • крылатые ракеты - 216 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19);
  • специальной техники - 117 (+1).

Напомним, ВСУ нанесли 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач, в результате чего уничтожены 80 оккупантов.

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