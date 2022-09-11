Минус 400 военных и 18 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52650 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковской и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 52650 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 2154 (+18);
- боевых бронированных машин - 4617 (+33);
- артиллерийских систем - 1263 (+4);
- РСЗО - 311 (+0);
- средства ПВО - 162 (+0);
- самолетов - 242 (+3);
- вертолетов - 213 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 902 (+4);
- крылатые ракеты - 216 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19);
- специальной техники - 117 (+1).
Напомним, ВСУ нанесли 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач, в результате чего уничтожены 80 оккупантов.
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