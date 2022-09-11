Минус 400 военных и 18 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52650 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковской и Донецком направлениях. Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 52650 (+400) человек ликвидировано;

танков - 2154 (+18);

боевых бронированных машин - 4617 (+33);

артиллерийских систем - 1263 (+4);

РСЗО - 311 (+0);

средства ПВО - 162 (+0);

самолетов - 242 (+3);

вертолетов - 213 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 902 (+4);

крылатые ракеты - 216 (+1);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19);

специальной техники - 117 (+1).