Украинские бойцы ночью сбили российский вертолет Ка-52

"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ демилитаризироваться вертолет Ка-52 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину русская армия потеряла уже почти 200 своих вертолетов.

Добавим, во вторник, 23 августа, украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.

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