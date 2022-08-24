Українські бійці вночі збили російський вертоліт Ка-52

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже майже 200 своїх вертольотів.

Додамо, у вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.