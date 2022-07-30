Украинские бойцы из "Иглы" сбили российский штурмовик Су-25
Украинские бойцы сбили очередной российский штурмовик Су-25. Десантники уничтожили вражеский самолет с "Иглы" на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! Вчера, 29 июля, на Донетчине Сичеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов!"- говорится в сообщении.
Напомним, что Россия с начала полномасштабной войны потеряла в войне против Украины уже более 222 самолетов.
Также мы писали, что срочник Национальной гвардии сбил уже 6 самолетов и одну крылатую ракету врага. Президент Владимир Зеленский присвоил воинскому звание Героя Украины.
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