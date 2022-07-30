ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25

Новость на русском →
Донбас, Субота 30 липня 2022 10:00
Українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25 Фото: українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25 (goodfon.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці збили черговий російський штурмовик Су-25. Десантники знищили ворожий літак з "Ігли" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія з початку повномасштабної війни втратила у війні проти України вже більше 222 літаків.

Також ми писали, що строковик Національної гвардії збив уже 6 літаків і одну крилату ракету ворога. Президент Володимир Зеленський присвоїв військовому звання Героя України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника